В белгороде обвалился подъезд дома: есть погибшие и раненые

В российском белгороде обвалился подъезд жилого дома, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, еще 10 пострадали. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Подъезд жилого дома рухнул на улице шорса в белгороде. Всех жителей эвакуируют из-за угрозы обрушения многоэтажки.

Как сообщается, спасатели начнут разбор завалов в ближайшее время. На место едут медики и отряды мчс.

Телеграм-каналы публикуют фото и видео частично обвалившегося дома.

Ранее в городе была объявлена опасность ракетной атаки.

Губернатор области вячеслав гладков утверждает, что город белгород и белгородский район подверглись массированному обстрелу.

"На харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обвалился весь подъезд с десятого до первого этажа", - написал он в Telegram.