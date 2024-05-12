В белгороде обвалилась крыша поврежденного дома (видео)

В российском белгороде обвалилась крыша поврежденного многоквартирного жилого дома, под завал попали несколько спасателей. По данным следственного комитета рф 28 в результате обвала дома пострадали 29 человек, один погиб. ск рф возбудил уголовное дело о якобы теракте, передает УНН.

Детали

Местные Telegram-каналы публикуют момент падения крыши разрушенного дома в Белгороде.

В министерстве обороны россии утверждают, что дом в белгороде обвалился в результате работы российской ПВО. Якобы сбили "Точку У", обломки которой "повредили" дом.

При этом на распространенных видео никакого падения обломков вообще не видно.

По данным следственного комитета рф, в результате обвала жилого дома в белгороде на улице щорса погибла одна женщина. 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Людей продолжают извлекать из-под завалов.

ск возбудил уголовное дело о якобы теракте.

В белгороде обвалился подъезд дома: есть погибшие и раненые