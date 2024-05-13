Спасатели завершили поисковые операции после обвала дома в белгороде: 15 погибших, 17 пострадавших

В российском белгороде завершили поисково-спасательные работы по дому, крыша которого обвалилась. Следовательно, под завалами погибло 15 человек, 17 - пострадали. Об этом сообщает минобороны рф, передает УНН.

Детали

Под завалами российского дома в Белгороде погибло 15 человек, еще 17 пострадали

На месте разрушения завершили поисково-спасательные работы.

Напомним

Вчера в белгороде обвалилась крыша поврежденного многоквартирного жилого дома, под завал которого попали несколько спасателей. В министерстве обороны рф утверждали, что дом обвалился в результате работы российской ПВО. Однако на распространенных видео никакого падения обломков вообще не видно.

В белгороде обвалилась крыша поврежденного дома (видео)