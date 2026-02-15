$42.990.00
Ексклюзив
14:11 • 9714 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
11:51 • 13625 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18 • 15072 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 16854 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 41566 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 35948 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 36902 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 30174 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 28762 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24400 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Рятувальна операція на Харківщині: 19 коней евакуйовано з прифронтової зони

Київ • УНН

 • 46 перегляди

На Харківщині завершено евакуацію 19 коней із прифронтової Старосалтівської громади. Операція тривала десять днів, тварин перевезли до Харківського іподрому.

Рятувальна операція на Харківщині: 19 коней евакуйовано з прифронтової зони

У Харківській області завершено евакуацію всіх коней із прифронтової Старосалтівська громада. Операцію провели поліцейські спільно з волонтерами та представниками місцевої влади, повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал поліції регіону.

За інформацією правоохоронців, протягом десяти днів співробітники спецпідрозділу "Білий Янгол разом із волонтерами Червоного Хреста України евакуювали 19 коней із місцевого кінного клубу. Тварини перебували в зоні підвищеної небезпеки через постійні обстріли та активність ворожих безпілотників.

Окрім коней, із громади вивезли двох собак та цуценят. Також до безпечного місця евакуювали конюха, який залишався доглядати за тваринами.

Наразі всіх коней розмістили на території Харківського іподрому. Опіку над ними здійснює благодійна організація Animals 911 Ukraine. Тваринам забезпечили належні умови утримання, ветеринарний огляд та необхідний догляд.

Евакуація відбувалася в складних безпекових умовах. За словами учасників операції, маршрут пролягав територіями, які регулярно обстрілюють російські військові.

Старосалтівська громада вже тривалий час перебуває під загрозою ворожих атак, що ускладнює життя місцевих мешканців і ставить під ризик не лише людей, а й тварин.

Нагадаємо

Рік тому правоохоронці під ворожими обстрілами евакуювали з Харківщини двох вагітних кобил. Тварин перевезли до притулку зооволонтерів, де одна з них народила маленьке дитинча.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
Тварини
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
благодійність