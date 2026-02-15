Рятувальна операція на Харківщині: 19 коней евакуйовано з прифронтової зони
Київ • УНН
На Харківщині завершено евакуацію 19 коней із прифронтової Старосалтівської громади. Операція тривала десять днів, тварин перевезли до Харківського іподрому.
У Харківській області завершено евакуацію всіх коней із прифронтової Старосалтівська громада. Операцію провели поліцейські спільно з волонтерами та представниками місцевої влади, повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал поліції регіону.
За інформацією правоохоронців, протягом десяти днів співробітники спецпідрозділу "Білий Янгол разом із волонтерами Червоного Хреста України евакуювали 19 коней із місцевого кінного клубу. Тварини перебували в зоні підвищеної небезпеки через постійні обстріли та активність ворожих безпілотників.
Окрім коней, із громади вивезли двох собак та цуценят. Також до безпечного місця евакуювали конюха, який залишався доглядати за тваринами.
Наразі всіх коней розмістили на території Харківського іподрому. Опіку над ними здійснює благодійна організація Animals 911 Ukraine. Тваринам забезпечили належні умови утримання, ветеринарний огляд та необхідний догляд.
Евакуація відбувалася в складних безпекових умовах. За словами учасників операції, маршрут пролягав територіями, які регулярно обстрілюють російські військові.
Старосалтівська громада вже тривалий час перебуває під загрозою ворожих атак, що ускладнює життя місцевих мешканців і ставить під ризик не лише людей, а й тварин.
Нагадаємо
Рік тому правоохоронці під ворожими обстрілами евакуювали з Харківщини двох вагітних кобил. Тварин перевезли до притулку зооволонтерів, де одна з них народила маленьке дитинча.