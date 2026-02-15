Спасательная операция на Харьковщине: 19 лошадей эвакуированы из прифронтовой зоны

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 12234 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
11:51 • 16164 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 16556 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 18162 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 46489 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 38679 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 37858 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 30627 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 29232 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 24687 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4м/с
94%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктураPhoto15 февраля, 06:55 • 12485 просмотра
Кот Палмерстон, бывший главный мышелов МИД Британии, умер на Бермудских островахVideo15 февраля, 09:03 • 6362 просмотра
Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр15 февраля, 09:30 • 9384 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами15 февраля, 10:10 • 14219 просмотра
ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас11:01 • 9060 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
14:11 • 12235 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 90251 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 147348 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 80838 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 97350 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кайя Каллас
Хиллари Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Мюнхен
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 12435 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 20931 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 19992 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 23067 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 47484 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Хранитель
Социальная сеть
Отопление

Спасательная операция на Харьковщине: 19 лошадей эвакуированы из прифронтовой зоны

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

На Харьковщине завершена эвакуация 19 лошадей из прифронтовой Старосалтовской общины. Операция длилась десять дней, животных перевезли на Харьковский ипподром.

Спасательная операция на Харьковщине: 19 лошадей эвакуированы из прифронтовой зоны

В Харьковской области завершена эвакуация всех лошадей из прифронтовой Старосалтовской общины. Операцию провели полицейские совместно с волонтерами и представителями местных властей, сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал полиции региона.

По информации правоохранителей, в течение десяти дней сотрудники спецподразделения "Белый Ангел" вместе с волонтерами Красного Креста Украины эвакуировали 19 лошадей из местного конного клуба. Животные находились в зоне повышенной опасности из-за постоянных обстрелов и активности вражеских беспилотников.

Кроме лошадей, из общины вывезли двух собак и щенков. Также в безопасное место эвакуировали конюха, который оставался ухаживать за животными.

Сейчас всех лошадей разместили на территории Харьковского ипподрома. Опеку над ними осуществляет благотворительная организация Animals 911 Ukraine. Животным обеспечили надлежащие условия содержания, ветеринарный осмотр и необходимый уход.

Эвакуация проходила в сложных условиях безопасности. По словам участников операции, маршрут пролегал по территориям, которые регулярно обстреливают российские военные.

Старосалтовская община уже длительное время находится под угрозой вражеских атак, что усложняет жизнь местных жителей и ставит под риск не только людей, но и животных.

Напомним

Год назад правоохранители под вражескими обстрелами эвакуировали из Харьковщины двух беременных кобыл. Животных перевезли в приют зооволонтеров, где одна из них родила маленького детеныша.

Александра Василенко

ОбществоВойна в Украине
Животные
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
благотворительность