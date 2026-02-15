Спасательная операция на Харьковщине: 19 лошадей эвакуированы из прифронтовой зоны

В Харьковской области завершена эвакуация всех лошадей из прифронтовой Старосалтовской общины. Операцию провели полицейские совместно с волонтерами и представителями местных властей, сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал полиции региона.

По информации правоохранителей, в течение десяти дней сотрудники спецподразделения "Белый Ангел" вместе с волонтерами Красного Креста Украины эвакуировали 19 лошадей из местного конного клуба. Животные находились в зоне повышенной опасности из-за постоянных обстрелов и активности вражеских беспилотников.

Кроме лошадей, из общины вывезли двух собак и щенков. Также в безопасное место эвакуировали конюха, который оставался ухаживать за животными.

Сейчас всех лошадей разместили на территории Харьковского ипподрома. Опеку над ними осуществляет благотворительная организация Animals 911 Ukraine. Животным обеспечили надлежащие условия содержания, ветеринарный осмотр и необходимый уход.

Эвакуация проходила в сложных условиях безопасности. По словам участников операции, маршрут пролегал по территориям, которые регулярно обстреливают российские военные.

Старосалтовская община уже длительное время находится под угрозой вражеских атак, что усложняет жизнь местных жителей и ставит под риск не только людей, но и животных.

Напомним

Год назад правоохранители под вражескими обстрелами эвакуировали из Харьковщины двух беременных кобыл. Животных перевезли в приют зооволонтеров, где одна из них родила маленького детеныша.