РФ збирається відправляти призовників в Сирію - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Російські призовники зможуть укладати короткострокові контракти для участі у військових діях за кордоном, що може призвести до зростання напруженості на Близькому Сході. Про це повідомило австрійське видання Der Standard, передає УНН.
Як зазначає видання, Держдума РФ прийняла у першому читанні законопроект, який передбачатиме можливість призовникам укладати короткострокові контракти (до року) для участі у військових діях за кордоном, зокрема в Сирії.
Також повідомляється, що своє втручання на територію Сирії Кремль пояснив бажанням підтримати Башара Асада і назвав військову операцію антитерористичною. Новий закон дозволить відправляти військовослужбовців на відповідних умовах.