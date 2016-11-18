РФ собирается отправлять призывников в Сирию - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Российские призывники смогут заключать краткосрочные контракты для участия в военных действиях за рубежом, что может привести к росту напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщило австрийское издание Der Standard, передает УНН.
Как отмечает издание, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность призывникам заключать краткосрочные контракты (до года) для участия в военных действиях за рубежом, в Сирии.
Также сообщается, что свое вмешательство на территорию Сирии Кремль объяснил желанием поддержать Башара Асада и назвал военную операцию антитеррористической. Новый закон позволит отправлять военнослужащих на соответствующих условиях.