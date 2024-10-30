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рф заробляє на тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів на місяць - Зеленський 

Київ • УНН

 • 18943 перегляди

росія заробляє 10-12 млрд доларів щомісяця на тіньовому флоті, повідомив Зеленський. Потужність тіньового нафтового флоту рф зросла на 70% за рік, попри західні санкції.

рф заробляє на тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів на місяць - Зеленський 

Україна вважає, що росія заробляє на тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів на місяць. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в  інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає УНН.

"Якщо говорити про гроші, ми вважаємо, що росія заробляє на цьому тіньовому флоті від 10 до 12 мільярдів на місяць. Якщо підрахувати підтримку, про що я сказав учора партнерам, якщо підрахувати всю підтримку, яку Україна отримала за період війни від усіх партнерів, то ви побачите, що їхній флот приніс їм більше грошей", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що якщо росіяни можуть заробляти такі великі  гроші, значить ці санкції не працюють на 100%.

На запитання, які треба запровадити санкції проти тіньового флоту рф, Зеленський відповів: "Деякі партнери вже порушували питання цих санкцій під час засідань ЄС та зустрічей у ЄС. Вони мають на меті зупинити їхній флот сьогодні, зокрема в територіальних водах країн Північної Європи. Але це справді складно, потрібні рішення не тільки від країн Північної Європи, а й від усього Європейського Союзу".

Проте Глава держави зазначив, що країни Північної Європи можуть, звісно порушити це питання, адже йдеться не лише про гроші, але й про екологічні ризики.

Доповнення

Financial Times повідомляє, що росія збільшила потужність свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70 відсотків у річному обчисленні, попри нещодавні обмеження щодо страховиків та судноплавних компаній, що дозволяли москві обійти західні санкції. 

Експорт сирої нафти з рф зростає другий тиждень поспіль29.10.24, 17:34 • 22111 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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