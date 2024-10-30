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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф зарабатывает на теневом флоте от 10 до 12 миллиардов в месяц - Зеленский

рф зарабатывает на теневом флоте от 10 до 12 миллиардов в месяц - Зеленский

Киев  •  УНН

13:32 • 676 просмотра

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россия зарабатывает 10-12 млрд долларов ежемесячно на теневом флоте, сообщил Зеленский. Мощность теневого нефтяного флота рф выросла на 70% за год, несмотря на западные санкции.

Украина считает, что россия зарабатывает на теневом флоте от 10 до 12 миллиардов в месяц. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в  интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает УНН.

"Если говорить о деньгах, мы считаем, что россия зарабатывает на этом теневом флоте от 10 до 12 миллиардов в месяц. Если подсчитать поддержку, о чем я сказал вчера партнерам, если подсчитать всю поддержку, которую Украина получила за период войны от всех партнеров, то вы увидите, что их флот принес им больше денег", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что если россияне могут зарабатывать такие большие  деньги, значит эти санкции не работают на 100%.

На вопрос, какие надо ввести санкции против теневого флота рф, Зеленский ответил: "Некоторые партнеры уже поднимали вопрос этих санкций во время заседаний ЕС и встреч в ЕС. Они имеют целью остановить их флот сегодня, в частности в территориальных водах стран Северной Европы. Но это действительно сложно, нужны решения не только от стран Северной Европы, но и от всего Европейского Союза".

Однако Глава государства отметил, что страны Северной Европы могут, конечно, поднять этот вопрос, ведь речь идет не только о деньгах, но и об экологических рисках.

Дополнение

Financial Times сообщает, что россия увеличила мощность своего теневого флота нефтяных танкеров почти на 70 процентов в годовом исчислении, несмотря на недавние ограничения в отношении страховщиков и судоходных компаний, которые позволяли москве обойти западные санкции. 

Экспорт сырой нефти из рф растет вторую неделю подряд 29 октября 2024, 15:34 • 19666 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаполитика
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