рф закликає до перемир’я на Близькому Сході, але вже рік відмовляється дотримуватися перемир’я в Україні - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що росія вже зазнала стратегічної, економічної та моральної поразки у війні проти України. Про це він сказав під час спільного спілкування з медіа разом із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

За словами французького лідера, міжнародна спільнота продовжує дотримуватися санкційної політики проти росії навіть на тлі зростання цін на енергоносії.

На засіданні Великої сімки, коли згадували зростання цін на нафту, всі погодилися, що не потрібно переглядати нашу політику санкцій щодо росії – сказав Макрон.

Він також звернув увагу на суперечливу позицію москви щодо закликів до перемир’я.

Дуже дивно, що росія закликає до перемир’я на Близькому Сході, водночас вже рік відмовляється дотримуватися перемир’я в Україні – зазначив президент Франції.

Макрон підкреслив, що росія не демонструє реального прагнення до миру.

росія ніде не відстоює мир – наголосив він.

