Ексклюзив
12:53 • 10051 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
10:42 • 12311 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 31054 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 61525 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 57071 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 85845 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 42139 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 27625 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 21081 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23916 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
рф закликає до перемир’я на Близькому Сході, але вже рік відмовляється дотримуватися перемир’я в Україні - Макрон

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Емманюель Макрон підтвердив незмінність санкцій попри ціни на нафту. Президент Франції вказав на відмову кремля від реального перемир'я в Україні.

рф закликає до перемир’я на Близькому Сході, але вже рік відмовляється дотримуватися перемир’я в Україні - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що росія вже зазнала стратегічної, економічної та моральної поразки у війні проти України. Про це він сказав під час спільного спілкування з медіа разом із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

За словами французького лідера, міжнародна спільнота продовжує дотримуватися санкційної політики проти росії навіть на тлі зростання цін на енергоносії.

На засіданні Великої сімки, коли згадували зростання цін на нафту, всі погодилися, що не потрібно переглядати нашу політику санкцій щодо росії 

– сказав Макрон.

Він також звернув увагу на суперечливу позицію москви щодо закликів до перемир’я.

Дуже дивно, що росія закликає до перемир’я на Близькому Сході, водночас вже рік відмовляється дотримуватися перемир’я в Україні 

– зазначив президент Франції.

Макрон підкреслив, що росія не демонструє реального прагнення до миру.

росія ніде не відстоює мир 

– наголосив він.

Зеленський прибув до Парижа, щоб про війну в Україні не забули через Іран - AFP13.03.26, 13:53 • 1952 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Україна