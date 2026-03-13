$44.160.1950.960.02
ukenru
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

рф призывает к перемирию на Ближнем Востоке, но уже год отказывается соблюдать перемирие в Украине – Макрон

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Эмманюэль Макрон подтвердил неизменность санкций, несмотря на цены на нефть. Президент Франции указал на отказ кремля от реального перемирия в Украине.

рф призывает к перемирию на Ближнем Востоке, но уже год отказывается соблюдать перемирие в Украине – Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что россия уже потерпела стратегическое, экономическое и моральное поражение в войне против Украины. Об этом он сказал во время совместного общения с медиа вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

По словам французского лидера, международное сообщество продолжает придерживаться санкционной политики против россии даже на фоне роста цен на энергоносители.

На заседании Большой семерки, когда вспоминали рост цен на нефть, все согласились, что не нужно пересматривать нашу политику санкций в отношении России 

– сказал Макрон.

Он также обратил внимание на противоречивую позицию Москвы относительно призывов к перемирию.

Очень странно, что россия призывает к перемирию на Ближнем Востоке, в то же время уже год отказывается соблюдать перемирие в Украине 

– отметил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что россия не демонстрирует реального стремления к миру.

россия нигде не отстаивает мир 

– подчеркнул он.

Зеленский прибыл в Париж, чтобы о войне в Украине не забыли из-за Ирана - AFP13.03.26, 13:53

