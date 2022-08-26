рф відновила в окупованому Криму інфраструктуру для ядерної зброї - Центр оборонних стратегій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. росія відновила в тимчасово окупованому Криму інфраструктуру, яка має підтримувати функціонування ядерної зброї. Про це повідомила генеральний директор Центру оборонних стратегій Аліна Фролова під час пресбрифінгу, передає УНН.
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«За оцінками експертів там може бути розміщена тактично ядерна зброя, і є ознаки, які про це говорять. Це є страшенною небезпекою не тільки для Європи, але й для багатьох країн…В Криму була відновлена інфраструктура, яка має підтримувати функціонування такої зброї (ядерної – ред.) Був створений спеціальний підрозділ, який в російській армії має займатися обслуговуванням таких військових об'єктів на території Криму», - розповіла Фролова.
Деталі
За її словами, Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї й після повернення Криму звільнятиме півострів від цього озброєння.
«Всі об'єкти, які були відновлені, щодо зберігання, розташування та використання ядерної зброї повинні бути переведені в інший режим або законсервовані, або використовуватися за іншим призначенням», - сказала Фролова.
Доповнення
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Україна готова провести демілітаризацію окупованого Криму, адже росія завдає ударів з території півострова.