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рф відновила в окупованому Криму інфраструктуру для ядерної зброї - Центр оборонних стратегій

Київ • УНН

 • 204706 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. росія відновила в тимчасово окупованому Криму інфраструктуру, яка має підтримувати функціонування ядерної зброї. Про це повідомила генеральний директор Центру оборонних стратегій Аліна Фролова під час пресбрифінгу, передає УНН.

рф відновила в окупованому Криму інфраструктуру для ядерної зброї - Центр оборонних стратегій

Цитата

«За оцінками експертів там може бути розміщена тактично ядерна зброя, і є ознаки, які про це говорять. Це є страшенною небезпекою не тільки для Європи, але й для багатьох країн…В Криму була відновлена інфраструктура, яка має підтримувати функціонування такої зброї (ядерної – ред.) Був створений спеціальний підрозділ, який в російській армії має займатися обслуговуванням таких військових об'єктів на території Криму», - розповіла Фролова.

Деталі

За її словами, Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї й після повернення Криму звільнятиме півострів від цього озброєння.

«Всі об'єкти, які були відновлені, щодо зберігання, розташування та використання ядерної зброї повинні бути переведені в інший режим або законсервовані, або використовуватися за іншим призначенням», - сказала Фролова.

Доповнення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Україна готова провести демілітаризацію окупованого Криму, адже росія завдає ударів з території півострова.

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