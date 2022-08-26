рф возобновила в оккупированном Крыму инфраструктуру для ядерного оружия - Центр оборонных стратегий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. россия восстановила во временно оккупированном Крыму инфраструктуру, которая должна поддерживать функционирование ядерного оружия. Об этом сообщила генеральный директор Центра оборонных стратегий Алина Фролова во время пресс-брифинга, передает УНН.
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«По оценкам экспертов, там может быть размещено тактически ядерное оружие, и есть признаки, которые об этом говорят. Это является страшной опасностью не только для Европы, но и для многих стран… В Крыму была восстановлена инфраструктура, которая должна поддерживать функционирование такого оружия на территории Крыма», - рассказала Фролова.
Детали
По ее словам, Украина присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия и по возвращении Крыма будет освобождать полуостров от этого вооружения.
«Все объекты, восстановленные, по хранению, расположению и использованию ядерного оружия должны быть переведены в другой режим либо законсервированы, либо использоваться по другому назначению», - сказала Фролова.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что Украина готова провести демилитаризацию оккупированного Крыма, ведь россия наносит удары с территории полуострова.