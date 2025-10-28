рф усьоме за жовтень атакувала газову інфраструктуру: цього разу на Полтавщині - Нафтогаз
Київ • УНН
Цієї ночі ворог завдав удару по цивільних об’єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині. Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня, люди не постраждали.
росія цієї ночі всьоме за жовтень атакувала цивільну газову інфраструктуру - цього разу у Полтавській області, повідомили у Групі Нафтогаз у вівторок, пише УНН.
Цієї ночі ворог завдав удару по цивільних об’єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині. Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня
Як вказано,люди не постраждали.
"На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення. Жодного військового значення атаковані росією об’єкти не мають", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Він наголосив, що єдина мета цих ударів - лишити українців без газу та тепла.
