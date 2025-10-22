росіяни атакували нафтогазову промисловість на Полтавщині
Київ • УНН
Цієї ночі ворог атакував Полтавщину, пошкодивши об'єкти нафтогазової промисловості у Миргородському районі. Прямі влучання та падіння уламків не призвели до постраждалих.
Російські війська атакували об'єкти нафтогазової промисловості у Полтавській області, є пошкоджені об'єкти, повідомив у середу т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі ворог вкотре атакував Полтавщину. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих
росія атакувала енергетичну інфраструктуру України - Міненерго22.10.25, 07:26 • 740 переглядiв