россияне атаковали нефтегазовую промышленность в Полтавской области
Киев • УНН
Этой ночью враг атаковал Полтавщину, повредив объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. Прямые попадания и падение обломков не привели к пострадавшим.
Российские войска атаковали объекты нефтегазовой промышленности в Полтавской области, есть поврежденные объекты, сообщил в среду врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. К счастью, обошлось без пострадавших
