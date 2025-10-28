$42.070.07
Эксклюзив
09:42 • 3486 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 8878 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 9126 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 10086 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 11659 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 22885 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 20761 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12680 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47445 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69667 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Теги
Авторы
рф в седьмой раз за октябрь атаковала газовую инфраструктуру: на этот раз в Полтавской области - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Этой ночью враг нанес удар по гражданским объектам газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз на Полтавщине. Это уже седьмая целенаправленная атака с начала октября, люди не пострадали.

рф в седьмой раз за октябрь атаковала газовую инфраструктуру: на этот раз в Полтавской области - Нафтогаз

Россия этой ночью в седьмой раз за октябрь атаковала гражданскую газовую инфраструктуру – на этот раз в Полтавской области, сообщили в Группе Нафтогаз во вторник, пишет УНН.

Этой ночью враг нанес удар по гражданским объектам газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз на Полтавщине. Это уже седьмая целенаправленная атака с начала октября

- сообщили в Нафтогазе.

Как указано, люди не пострадали.

"На месте удара работают специалисты: оценивают последствия и приступают к восстановлению. Никакого военного значения атакованные Россией объекты не имеют", - указал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что единственная цель этих ударов – оставить украинцев без газа и тепла.

россияне атаковали нефтегазовую промышленность в Полтавской области22.10.25, 07:42 • 2788 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Полтавская область
Нафтогаз
Украина