рф в седьмой раз за октябрь атаковала газовую инфраструктуру: на этот раз в Полтавской области - Нафтогаз
Киев • УНН
Этой ночью враг нанес удар по гражданским объектам газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз на Полтавщине. Это уже седьмая целенаправленная атака с начала октября, люди не пострадали.
Россия этой ночью в седьмой раз за октябрь атаковала гражданскую газовую инфраструктуру – на этот раз в Полтавской области, сообщили в Группе Нафтогаз во вторник, пишет УНН.
Этой ночью враг нанес удар по гражданским объектам газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз на Полтавщине. Это уже седьмая целенаправленная атака с начала октября
Как указано, люди не пострадали.
"На месте удара работают специалисты: оценивают последствия и приступают к восстановлению. Никакого военного значения атакованные Россией объекты не имеют", - указал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Он подчеркнул, что единственная цель этих ударов – оставить украинцев без газа и тепла.
россияне атаковали нефтегазовую промышленность в Полтавской области22.10.25, 07:42 • 2788 просмотров