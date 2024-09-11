рф скоїла щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів, вироків має бути не менше – Зеленський

Станом на сьогодні відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїла росія. Це означає, що вироків має бути не менше. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час конференції "Об’єднані заради справедливості", передає УНН.

137 тисяч – саме стільки воєнних злочинів скоєно росією на цей момент – те, що відомо. Злочинів проти миру й людяності, проти нашої держави, проти наших людей. Злочинів проти України та українців. 137 тисяч. І це означає, що вироків має бути не менше. Буча, Ягідне, Маріуполь, Оленівка, десятки цих страшних кадрів, десятки моторошних моментів українських міст, українських сіл, сотні й тисячі інших місць російських злочинів війни - сказав Зеленський.

Окрім того, Зеленський наголосив, що світ має безліч конвенцій, і понад сто країн ратифікували Римський статут, який має працювати.

"Але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для путіна. І це відповідальність не просто чиясь окремо. Це відповідальність усього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються. Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію", – сказав Глава держави.

"Хіба за це не має бути відповідальності?"- Зеленський про можливий обхід закону Бразилією заради присутності путіна на саміті G20

Доповнення

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що енергія в країн, які входять в Координаційну групу щодо обговорення моделі створенням міжнародного трибуналу є. Дискусія дуже активна. Одна з пропозицій яка зараз є "на столі" - це укладання угоди з Радою Європи такої самої за юридичним змістом, яка була укладена щодо реєстру збитків. Це дозволить не тільки країнам Ради Європи, але й іншим доєднатися до створення цього міжнародного механізму.