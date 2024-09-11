рф совершила не менее 137 тысяч военных преступлений, приговоров должно быть не меньше - Зеленский

По состоянию на сегодня известно о 137 тысячах военных преступлений, которые совершила россия. Это означает, что приговоров должно быть не меньше. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время конференции "Объединенные ради справедливости", передает УНН.

137 тысяч - именно столько военных преступлений совершено россией на данный момент - то, что известно. Преступлений против мира и человечности, против нашего государства, против наших людей. Преступлений против Украины и украинцев. 137 тысяч. И это означает, что приговоров должно быть не меньше. Буча, Ягодное, Мариуполь, Еленовка, десятки этих страшных кадров, десятки жутких моментов украинских городов, украинских сел, сотни и тысячи других мест российских преступлений войны - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что мир имеет множество конвенций, и более ста стран ратифицировали Римский статут, который должен работать.

"Но недавно нашлось исключение в Монголии для путина. И это ответственность не просто чья-то отдельно. Это ответственность всего мира - остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются. Система права должна и должна работать так, чтобы Римский статут, и в частности ордер Международного уголовного суда, который был выдан в отношении главного российского преступника, реально ограничивали его и уже обеспечивали его изоляцию", - сказал Глава государства.

"Хіба за це не має бути відповідальності?"- Зеленський про можливий обхід закону Бразилією заради присутності путіна на саміті G20

Дополнение

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что энергия у стран, которые входят в Координационную группу по обсуждению модели созданием международного трибунала есть. Дискуссия очень активная. Одно из предложений, которое сейчас есть "на столе" - это заключение соглашения с Советом Европы такого же по юридическому содержанию, которое было заключено по реестру убытков. Это позволит не только странам Совета Европы, но и другим присоединиться к созданию этого международного механизма.