рф робить вкиди про наступ з білорусі, щоб спровокувати паніку у суспільстві – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Регулярні вкиди з боку кремлівських пропагандистів щодо наступу з білорусі, який от-от нібито має розпочатися робляться для того, щоб спровокувати паніку та відчай у суспільстві. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Регулярні вкиди з боку кремлівських пропагандистів на тему наступу з білорусі, який от-от нібито розпочнеться, втома Заходу від війни, нібито тотальна мобілізація, все це для того, щоб спровокувати паніку та відчай у нашому суспільстві», - розповіла Маляр.
Вона зазначила, що, коли людина панікує, то вона схильна втрачати зв'язок з реальністю та перестає критично мислити.
Доповнення
27 грудня помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко повідомляв, що ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, але водночас, складною. У білорусі не відзначається необхідного наступального угруповання військ для вторгнення на територію України на даний момент.
Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що на території білорусі наразі розміщено понад 10 тисяч російських військових.