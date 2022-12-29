Прикордонники розповіли про кількість росіян в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в ефірі національного марафону "Єдині новини" повідомив, що на території Білорусі наразі розміщено понад 10 тисяч російських військових, передає УНН.
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"Ми не фіксуємо створення наступальних угруповань, а те угруповання, яке є у Росії, це близько 10 200 солдатів, воно не здатне виконати завдання з повторного наступу на територію України", – зазначив Дейнеко.
Очільник ДПСУ додав, що небезпека можливого наступу з території Білорусі, однак, зберігається.
Нагадаємо
Влада РБ тимчасово обмежила в'їзд та перебування в прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойникського районів Гомельської області, що межує з Україною.