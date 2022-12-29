Прикордонники розповіли про кількість росіян в Білорусі

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"Ми не фіксуємо створення наступальних угруповань, а те угруповання, яке є у Росії, це близько 10 200 солдатів, воно не здатне виконати завдання з повторного наступу на територію України", – зазначив Дейнеко.

Очільник ДПСУ додав, що небезпека можливого наступу з території Білорусі, однак, зберігається.

Нагадаємо

Влада РБ тимчасово обмежила в'їзд та перебування в прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойникського районів Гомельської області, що межує з Україною.