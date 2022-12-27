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У білорусі наразі не відмічається необхідного угруповання для вторгнення в Україну: у ДПСУ доповіли про ситуацію на кордоні

У білорусі наразі не відмічається необхідного угруповання для вторгнення в Україну: у ДПСУ доповіли про ситуацію на кордоні

Київ • УНН

 • 313365 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, але водночас, складною. Як повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко, у білорусі не відзначається необхідного наступального угруповання військ для вторгнення на територію України на даний момент, передає кореспондент УНН.

Деталі

Демченко зазначає, що підрозділи білорусі знаходяться на посиленні кордону з Україною. Проте, ні кількість, ні характер дій цих підрозділів не змінюється. Зокрема, підрозділи змінюються на ротаційній основі.

Окрім цього, білорусь та росія постійно нагнітають ситуацію, роблячи акцент на цьому напрямку. Це робиться шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів, у тому числі, маневрами з переміщенням техніки, перевіркою боєготовності підрозділів збройних сил білорусі та продовженням нарощення регіонального угруповання військ так званої “союзної держави”.

Цитата

“У той же час, створення такого необхідного наступального угруповання, яке б було готове вже на даний момент здійснити вторгнення на територію України з цього напрямку, не відмічається”, – наголошує Демченко.

Прессекретар ДПСУ також додає, що по той бік кордону можуть намагатися створити провокації, аби звинуватити в подальшому Україну. Тому ДПСУ вже наростила оборонні позиції по лінії кордону і прикордонню.

Наразі тривають роботи з інженерно-фортифікаційного укріплення.

Зокрема, підрозділи всіх сил оборони постійно відпрацьовують заходи взаємодії, проводиться мінування територій на найбільш загрозливих напрямках.

Доповнення

За даними британської розвідки, росія, ймовірно, перекинула підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії в білорусь, де формування, ймовірно, проводило навчання, але навряд чи має усе необхідне для приведення до бойової готовністості.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наголосив, що на сьогодні  ймовірність повторного наступу на Україну з території білорусі залишається низькою.

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