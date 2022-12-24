Начальник ГУР МО оцінив ймовірність вторгнення з території білорусі

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За словами Буданова, повністю відкидати можливість наступу не можна, але зараз немає даних, які б підтверджували ймовірність загрози.

Він зазначив, що російські війська в білорусі не вибудовані в штурмові порядки, а з навчальних таборів мобілізованих відправляють воювати на схід України.

Також для проведення атаки на полігонах не вистачає бронетехніки.

При цьому, росіяни створюють видимість підготовки до нападу. Зокрема, за радянським методом вони саджали солдатів у потяги і направляли їх до кордону з Україною, після чого повертали назад на позиції. Такі маневри начальник Головного управління розвідки Міноборони назвав “каруселями”.

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