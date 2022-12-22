Британська розвідка вказала на "зміну ролей" у військовій співпраці рф та білорусі

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У МО Британії зазначають, що 19 грудня президент рф путін вирушив до мінська, щоб провести переговори з правителем білорусі лукашенком, і що це обговорення включало розмову про "єдиний оборонний простір".

"Хоча росія та білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у білорусі, збройні сили білорусі, ймовірно, нещодавно взяли на себе важливу, але обережнішу роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів", - зауважують у британській розвідці.

Імовірне використання білоруських інструкторів у МО Британії називають "спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні чи стали жертвами".

"Хоча росія та білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованих російських військовослужбовців є зміною ролей. росія традиційно вважала, що білоруські сили поступаються російським силам, та їх використання як інструкторів є ознакою перенапруги російської військової системи", - вказують у британській розвідці.

Доповнення

У білорусі помічені іранські інструктори, які навчають росіян запускати дрони-камікадзе.