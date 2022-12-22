Британская разведка указала на "смену ролей" в военном сотрудничестве рф и беларуси

Детали

В МО Британии отмечают, что 19 декабря президент рф путин отправился в минск, чтобы провести переговоры с правителем беларуси лукашенко, и что это обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве".

"Хотя россия и беларусь широко освещают развертывание российских подразделений в беларуси, вооруженные силы беларуси, вероятно, недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов", - отмечают в британской разведке.

Вероятное использование белорусских инструкторов в МО Британии называют "попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или стали жертвами".

"Хотя россия и беларусь имеют большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованных российских военнослужащих является изменением ролей. россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским силам, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", - указывают в британской разведке.

Дополнение

В беларуси замечены иранские инструкторы, обучающие россиян запускать дроны-камикадзе.