Британская разведка указала на "смену ролей" в военном сотрудничестве рф и беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Использование белорусских инструкторов для обучения российских мобилизованных солдат является "сменой ролей" и указывает на перенапряжение российской военной системы. Об этом говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.
Детали
В МО Британии отмечают, что 19 декабря президент рф путин отправился в минск, чтобы провести переговоры с правителем беларуси лукашенко, и что это обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве".
"Хотя россия и беларусь широко освещают развертывание российских подразделений в беларуси, вооруженные силы беларуси, вероятно, недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов", - отмечают в британской разведке.
Вероятное использование белорусских инструкторов в МО Британии называют "попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или стали жертвами".
"Хотя россия и беларусь имеют большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованных российских военнослужащих является изменением ролей. россия традиционно считала, что белорусские силы уступают российским силам, и их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", - указывают в британской разведке.
Дополнение
В беларуси замечены иранские инструкторы, обучающие россиян запускать дроны-камикадзе.