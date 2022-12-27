рф могла перекинути частину танкової армії в білорусь - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. росія, ймовірно, перекинула підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії в білорусь, де формування, ймовірно, проводило навчання, але навряд чи має усе необхідне для приведення до бойової готовністості, йдеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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"На півночі підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих до білорусі. Це з'єднання, ймовірно, проводило навчання перед розгортанням і навряд чи має підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність", - повідомили у британській розвідці.
Доповнення
Російські сили використали білорусь для свого невдалого наступу на Київ у лютому, і в останні місяці в країні спостерігається наростаюча активність російських та білоруських військових.