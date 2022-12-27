рф могла перебросить часть танковой армии в беларусь - британская разведка

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"На севере подразделения 1-й гвардейской танковой армии россии, вероятно, были среди российских сил, недавно переброшенных в беларусь. Это соединение, вероятно, проводило обучение перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность", - сообщили в британской разведке.

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Российские силы использовали Беларусь для своего неудачного наступления на Киев в феврале, и в последние месяцы в стране наблюдается нарастающая активность русских и белорусских военных.