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рф делает вбросы о наступлении из беларуси, чтобы спровоцировать панику в обществе – Минобороны

рф делает вбросы о наступлении из беларуси, чтобы спровоцировать панику в обществе – Минобороны

Киев • УНН

 • 316228 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Регулярные вбросы со стороны кремлевских пропагандистов относительно наступления из беларуси, которое вот-вот должно начаться делаются для того, чтобы спровоцировать панику и отчаяние в обществе. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Регулярные вбросы со стороны кремлевских пропагандистов на тему наступления с беларуси, которое вот-вот якобы начнется, усталость Запада от войны, якобы тотальная мобилизация, все это для того, чтобы спровоцировать панику и отчаяние в нашем обществе», – рассказала Маляр.

Она отметила, что когда человек паникует, то он склонен терять связь с реальностью и перестает критически мыслить.

Дополнение

27 декабря помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко сообщал, что ситуация на белорусском направлении остается полностью контролируемой, но в то же время сложной. В беларуси не отмечается необходимой наступательной группировки войск для вторжения на территорию Украины на данный момент.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что на территории беларуси сейчас размещено более 10 тысяч российских военных.

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