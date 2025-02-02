рф повертає на бойові завдання солдатів з ранами, часто на милицях – британська розвідка

Ймовірно, поранених російських окупантів повертають на бойові завдання в Україні з незагоєними ранами, часто на милицях.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X, пише УНН.

Цілком імовірно, поранених російських військовослужбовців повертають на бойові завдання в Україні з незагоєними ранами, часто на милицях. З відкритих джерел повідомляється, що 20-та загальновійськова армія росії сформувала штурмові групи з ходячих поранених і направила їх у бій

Зазначається, що існує реалістична ймовірність того, що російське командування спрямовує цю діяльність на утримання персоналу, який інакше загубився б у перевантаженій медичній системі.

Британська розвідка нагадує, що за даними українського Генштабу, з лютого 2022 року росія зазнала приблизно 830 тис. втрат, з яких, імовірно, понад 400 тис. потребували лікування в медичних закладах подалі від лінії фронту.

Поранених бійців, ймовірно, повернули до своїх частин після того, як їх передчасно виписали з передових медичних закладів за розпорядженням командування. Це зменшує навантаження на перевантажену військову медичну систему та підвищує здатність підрозділу відстежувати та використовувати поранених військовослужбовців для виконання оперативних завдань. Відсутність належного медичного обслуговування в прифронтових закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного навантаження на військові частини