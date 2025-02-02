Вероятно, раненых российских оккупантов возвращают на боевые задания в Украине с незаживающими ранами, часто на костылях.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети X, пишет УНН.

По всей вероятности, раненых российских военнослужащих возвращают на боевые задания в Украину с незаживающими ранами, часто на костылях. Из открытых источников сообщается, что 20-я общевойсковая армия россии сформировала штурмовые группы из ходячих раненых и направила их в бой

Отмечается, что существует реалистичная вероятность того, что российское командование направляет эту деятельность на содержание персонала, который иначе потерялся бы в перегруженной медицинской системе.

Британская разведка напоминает, что по данным украинского Генштаба, с февраля 2022 года россия понесла примерно 830 тыс. потерь, из которых, вероятно, более 400 тыс. нуждались в лечении в медицинских учреждениях подальше от линии фронта.

Раненых бойцов, вероятно, вернули в свои части после того, как их преждевременно выписали из передовых медицинских учреждений по распоряжению командования. Это уменьшает нагрузку на перегруженную военную медицинскую систему и повышает способность подразделения отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач. Отсутствие надлежащего медицинского обслуживания в прифронтовых учреждениях обусловливает необходимость переноса административной и медицинской нагрузки на воинские части