рф возвращает на боевые задания солдат с ранами, часто на костылях - британская разведка

ukenru
Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
10:05 • 26994 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 104167 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 135620 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 179141 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 158409 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 147387 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 133083 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 121952 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 114334 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 124080 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным" - Зеленский

Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным" - Зеленский

2 февраля, 02:22 • 75975 просмотра
рф создала беспилотник, способный поражать морские дроны ВСУ - ISW

рф создала беспилотник, способный поражать морские дроны ВСУ - ISW

2 февраля, 03:38 • 46860 просмотра
Еще плюс 1320 оккупантов, 6 танков и 45 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1320 оккупантов, 6 танков и 45 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага

05:43 • 71936 просмотра
В Полтаве количество погибших в результате российского обстрела возросло до 12, из них 2 ребенка

В Полтаве количество погибших в результате российского обстрела возросло до 12, из них 2 ребенка

05:57 • 31623 просмотра
Зеленский назвал самые "дешевые" гарантии безопасности для Украины от союзников

Зеленский назвал самые "дешевые" гарантии безопасности для Украины от союзников

06:20 • 65583 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 147912 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 153463 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 175539 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 191467 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 296538 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Скандальные посты актрисы могут лишить «Эмилию Перес» шансов на «Оскар»

Скандальные посты актрисы могут лишить «Эмилию Перес» шансов на «Оскар»

10:33 • 8393 просмотра
Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

10:05 • 26994 просмотра
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 108282 просмотра
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 179142 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 123964 просмотра
Актуальное
рф возвращает на боевые задания солдат с ранами, часто на костылях - британская разведка

рф возвращает на боевые задания солдат с ранами, часто на костылях - британская разведка

Киев  •  УНН

 • 1602 просмотра

Read in English

российское командование возвращает раненых военных на фронт с незаживающими ранами и на костылях. По данным британской разведки, это делается для разгрузки перегруженной медицинской системы РФ.

Вероятно, раненых российских оккупантов возвращают на боевые задания в Украине с незаживающими ранами, часто на костылях.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети X, пишет УНН.

По всей вероятности, раненых российских военнослужащих возвращают на боевые задания в Украину с незаживающими ранами, часто на костылях. Из открытых источников сообщается, что 20-я общевойсковая армия россии сформировала штурмовые группы из ходячих раненых и направила их в бой

- говорится в сообщении.

Отмечается, что существует реалистичная вероятность того, что российское командование направляет эту деятельность на содержание персонала, который иначе потерялся бы в перегруженной медицинской системе. 

Британская разведка напоминает, что по данным украинского Генштаба, с февраля 2022 года россия понесла примерно 830 тыс. потерь, из которых, вероятно, более 400 тыс. нуждались в лечении в медицинских учреждениях подальше от линии фронта.

Раненых бойцов, вероятно, вернули в свои части после того, как их преждевременно выписали из передовых медицинских учреждений по распоряжению командования. Это уменьшает нагрузку на перегруженную военную медицинскую систему и повышает способность подразделения отслеживать и использовать раненых военнослужащих для выполнения оперативных задач. Отсутствие надлежащего медицинского обслуживания в прифронтовых учреждениях обусловливает необходимость переноса административной и медицинской нагрузки на воинские части

- информирует британская разведка.

Дополнение

В декабре 2024 года Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях Херсонщины российские военные активно обустраивают госпитали для раненых солдат армии рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы