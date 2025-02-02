Ще плюс 1320 окупантів, 6 танків і 45 артилерійських систем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За добу ЗСУ ліквідували 1320 російських військових та знищили 6 танків. Також знищено 45 артилерійських систем та іншу військову техніку окупантів.
За добу з 1 на 2 лютого, російські війська втратили на війні з Україною 1320 солдатів, 6 танків і 45 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 840 360 (+1320) осіб ліквідовано;
- танків - 9908 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 20 667 (+14) од.;
- артилерійських систем - 22 538 (+45) од.;
- РСЗВ - 1267 (+1) од.;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 793 (+99) од.;
- крилатих ракет - 3054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 709 (+80) од.;
- спеціальної техніки - 3729 (+2) од.
Фахівці Міноборони у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій 02.02.25, 03:48 • 33282 перегляди