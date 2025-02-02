Еще плюс 1320 оккупантов, 6 танков и 45 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага

За сутки с 1 на 2 февраля, российские войска потеряли на войне с Украиной 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 840 360 (+1320) человек ликвидировано;

танков - 9908 (+6) ед;

боевых бронированных машин - 20 667 (+14) ед;

артиллерийских систем - 22 538 (+45) ед;

РСЗО - 1267 (+1) ед;

средства ППО - 1050 ед;

самолетов - 369 ед;

вертолетов - 331 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 793 (+99) ед;

крылатых ракет - 3054 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 35 709 (+80) ед;

специальной техники - 3729 (+2) ед.

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