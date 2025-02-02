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Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 78509 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 127978 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 168851 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 152261 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 143709 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 131367 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 120843 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1320 оккупантов, 6 танков и 45 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 13187 просмотра

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За сутки ВСУ ликвидировали 1320 российских военных и уничтожили 6 танков. Также уничтожено 45 артиллерийских систем и другую военную технику оккупантов.

За сутки с 1 на 2 февраля, российские войска потеряли на войне с Украиной 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 840 360 (+1320) человек ликвидировано;
  • танков - 9908 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 667 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 22 538 (+45) ед;
  • РСЗО - 1267 (+1) ед;
  • средства ППО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 793 (+99) ед;
  • крылатых ракет - 3054 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 709 (+80) ед;
  • специальной техники - 3729 (+2) ед.

Специалисты Минобороны в январе разминировали более 8 700 га деоккупированных территорий02.02.25, 03:48 • 16473 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

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