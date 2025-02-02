Еще плюс 1320 оккупантов, 6 танков и 45 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За сутки ВСУ ликвидировали 1320 российских военных и уничтожили 6 танков. Также уничтожено 45 артиллерийских систем и другую военную технику оккупантов.
За сутки с 1 на 2 февраля, российские войска потеряли на войне с Украиной 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 840 360 (+1320) человек ликвидировано;
- танков - 9908 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 20 667 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 22 538 (+45) ед;
- РСЗО - 1267 (+1) ед;
- средства ППО - 1050 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 793 (+99) ед;
- крылатых ракет - 3054 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 709 (+80) ед;
- специальной техники - 3729 (+2) ед.
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