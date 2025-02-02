Специалисты Минобороны в январе разминировали более 8 700 га деоккупированных территорий
Киев • УНН
Подразделения Минобороны разминировали более 8700 га деоккупированных территорий в январе 2025 года. Обезврежено 6011 взрывоопасных объектов, включая 8682 га сельхозземель и 11.38 км дорог.
В течение января 2025 года подразделения по разминированию Минобороны Украины очистили от взрывоопасных предметов 8 755 га деоккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба МОУ, пишет УНН.
Детали
Результаты работ включают:
- разминирование 8 682.14 га земель сельскохозяйственного назначения;
- очистка 11.38 км автомобильных дорог.
В январе саперы обнаружили и уничтожили 6 011 взрывоопасных объектов. С начала полномасштабного вторжения общее количество обезвреженных предметов достигло 422 888 единиц.
По состоянию на 31 января количество сертифицированных операторов противоминной деятельности достигло 80. В течение месяца их количество увеличилось на 9 операторов.
Дополнение
По данным Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины, в состав уполномоченных подразделений центральных органов исполнительной власти по выполнению мероприятий по очистке деоккупированных территорий от взрывоопасных остатков войны привлекаются группы разминирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, взрывотехнические подразделения Национальной полиции и пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним
В 2024 году в Украине разминировано 255 тыс га территорий, но требует разминирования еще 1-1,5 млн га. Над разминированием работает 59 саперных групп, еще 60 проходят аккредитацию.