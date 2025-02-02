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Фахівці Міноборони у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій

Фахівці Міноборони у січні розмінували понад 8 700 га деокупованих територій

Київ • УНН

 • 33288 перегляди

Підрозділи Міноборони розмінували понад 8700 га деокупованих територій у січні 2025 року. Знешкоджено 6011 вибухонебезпечних об'єктів, включаючи 8682 га сільгоспземель та 11.38 км доріг.

Впродовж січня 2025 року підрозділи з розмінування Міноборони України очистили від вибухонебезпечних предметів 8 755 га деокупованих територій. Про це повідомляє пресслужба МОУ, пише УНН.

Деталі

Результати робіт включають:

  • розмінування 8 682.14 га земель сільськогосподарського призначення;
    • очищення 11.38 км автомобільних доріг.

      У січні сапери виявили та знищили 6 011 вибухонебезпечних об’єктів. Від початку повномасштабного вторгнення загальна кількість знешкоджених предметів сягнула 422 888 одиниць.

      Станом на 31 січня кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності сягнула 80. Упродовж місяця їхня кількість збільшилась на 9 операторів.

      Доповнення

      За даними Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України, до складу уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади з виконання заходів з очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних залишків війни залучаються групи розмінування Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, вибухотехнічні підрозділи Національної поліції та піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

      Нагадаємо

      У 2024 році в Україні розміновано 255 тис га територій, але потребує розмінування ще 1-1,5 млн га. Над розмінуванням працює 59 саперних груп, ще 60 проходять акредитацію.

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

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