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рф планує узаконити агресивну пропаганду як офіційну медіа-стратегію

рф планує узаконити агресивну пропаганду як офіційну медіа-стратегію

Київ • УНН

 • 103345 перегляди

рф планує узаконити агресивну пропаганду як офіційну медіа-стратегію для маніпулювання громадською думкою.

Терористична держава планує узаконити агресивну пропаганду як стратегію масової інформації, використовуючи її для маніпулювання громадською думкою. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у рф розглядається можливість узаконення агресивної пропаганди як офіційної стратегії засобів масової інформації. Ідея вже здійснюється на практиці, згідно з висловлюванням "професора" Максима Васькова з Інституту соціології та регіонознавства Південного федерального університету. За його словами, "Правда" має бути агресивною і навіть наступальною.

Це не перша спроба рф використовувати пропаганду як ефективний інструмент впливу. Відомо, що кремлівська машина пропаганди розповсюджує брехню та маніпулює інформацією як засіб ведення війни. Наприклад, на тимчасово окупованих територіях України вводиться обов'язковий предмет "моральні основи сімейного життя", де дітям пропагандуються "російські цінності".

російська пропаганда поширює маніпуляції навколо візиту Блінкена до України - Центр протидії дезінформації16.05.24, 12:01 • 21219 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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