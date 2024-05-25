Террористическое государство планирует узаконить агрессивную пропаганду как стратегию массовой информации, используя ее для манипулирования общественным мнением. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, в рф рассматривается возможность узаконивания агрессивной пропаганды как официальной стратегии средств массовой информации. Идея уже осуществляется на практике, согласно высказыванию "профессора" Максима Васькова из Института социологии и регионоведения Южного федерального университета. По его словам, "Правда" должна быть агрессивной и даже наступательной.

Это не первая попытка рф использовать пропаганду как эффективный инструмент влияния. Известно, что кремлевская машина пропаганды распространяет ложь и манипулирует информацией как средство ведения войны. Например, на временно оккупированных территориях Украины вводится обязательный предмет "моральные основы семейной жизни", где детям пропагандируются "российские ценности".

российская пропаганда распространяет манипуляции вокруг визита Блинкена в Украину - Центр противодействия дезинформации