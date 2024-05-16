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российская пропаганда распространяет манипуляции вокруг визита Блинкена в Украину - Центр противодействия дезинформации

российская пропаганда распространяет манипуляции вокруг визита Блинкена в Украину - Центр противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

16 мая 2024, 09:01  •  4963 просмотра

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российская пропаганда распространяет манипуляции относительно визита Госсекретаря США в Украину с целью дестабилизации ситуации и дискредитации руководства Украины.

российская пропаганда распространяет манипуляции вокруг визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на вражеских информационных ресурсах публикуются манипулятивные сообщения, что якобы приезд высокопоставленного чиновника США связан со "скорой потерей легитимности" украинской властью. Также продвигаются нарративы о "внешнем управлении" и об Украине как "failed state". 

Ранее Центр предупреждал о дезинформационной кампании "Майдан-3", которую враг запустил для продвижения месседжей о "нелегитимности" украинской власти, кульминация операции ожидается в 20-е числа мая. 

Цель рф - максимально дестабилизировать ситуацию, дискредитировать военно-политическое руководство Украины, посеять хаос, атмосферу недоверия среди украинцев

- говорится в сообщении. 

 По плану спецслужб рф, спровоцированный ими политический кризис ослабит украинскую власть и уменьшит международную поддержку, а тогда наступление на фронте принесет Украине поражение.

Напомним

Во время визита в Киев госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США ни поощряют, ни способствуют ударам по России американским оружием, но отметил, что Украина сама решает, как вести свою войну. 

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Анастасия Рябоконь

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