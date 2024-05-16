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російська пропаганда поширює маніпуляції навколо візиту Блінкена до України - Центр протидії дезінформації

російська пропаганда поширює маніпуляції навколо візиту Блінкена до України - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 21219 перегляди

Російська пропаганда поширює маніпуляції щодо візиту Держсекретаря США в Україну з метою дестабілізації ситуації та дискредитації керівництва України.

російська пропаганда поширює маніпуляції навколо візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на ворожих інформаційних ресурсах публікуються маніпулятивні повідомлення, що нібито приїзд високопосадовця США пов’язаний зі "швидкою втратою легітимності" українською владою. Також просуваються наративи про "зовнішнє управління" та про Україну як "failed state". 

Раніше Центр попереджав про дезінформаційну кампанію "Майдан-3", яку ворог запустив для просування меседжів про "нелегітимність" української влади, кульмінація операції очікується у 20-ті числа травня. 

Мета рф – максимально дестабілізувати ситуацію, дискредитувати військово-політичне керівництво України, посіяти хаос, атмосферу недовіри серед українців

- йдеться у повідомленні. 

 За планом спецслужб рф, спровокована ними політична криза послабить українську владу і зменшить міжнародну підтримку, а тоді наступ на фронті принесе Україні поразку.

Нагадаємо

Під час візиту в Київ держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США ані заохочують, ані сприяють ударам по росії американською зброєю, але зазначив, що Україна сама вирішує, як вести свою війну. 

росія качає тему "перемовин" як торг, переговори рф потрібні лише для паузи і накопичення сил - Центр протидії дезінформації15.05.24, 09:41 • 25618 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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