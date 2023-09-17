рф обстріляла цивільну інфраструктуру прикордонної громади на Сумщині, є загиблий та поранена

Цитата

«За даними слідства, 17 вересня 2023 року близько 10 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади на Сумщині. Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Доповнення

Уночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини, зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська громади.