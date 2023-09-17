рф обстреляла гражданскую инфраструктуру пограничной общины на Сумщине, есть погибший и раненая

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«По данным следствия, 17 сентября 2023 года около 10 часов оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, осуществили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры Великописаревской общины на Сумщине. В результате атаки врага на территории собственного домохозяйства погиб 47-летний мужчина, 40-летняя женщина получила ранения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.

Дополнение

Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья Сумщины, зафиксировано 28 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская громады.