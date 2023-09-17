Уночі ворог обстріляв 4 громади Сумщини, зафіксовано 28 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Уночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини, зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська громади, повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали:
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- Середино-Будська громада: ворог гатив з РСЗВ (16 вибухів).
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- Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
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- Хотінська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
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- Краснопільська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).
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Додамо
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