Уночі ворог обстріляв 4 громади Сумщини, зафіксовано 28 вибухів

Деталі

Обстрілів зазнали:



Середино-Будська громада: ворог гатив з РСЗВ (16 вибухів).



Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).



Хотінська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.



Краснопільська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).



Додамо

За минулу добу на Херсонщині російські військові поцілили у житлові квартали, одна людина дістала поранення.

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