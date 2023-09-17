На Херсонщині російські військові поцілили у житлові квартали, одна людина дістала поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. За минулу добу на Херсонщині російські військові здійснив 77 обстрілів, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. Як наслідок — одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Деталі
Відомо, що по місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у навчальний заклад та дві гідротехнічні споруди вБериславському районі.
Цитата
«Через російську агресію одна людина дістала поранення», — йдеться у повідомленні.
Додамо
Уночі у Херсоні лунали вибухи.
російська армія атакувала Ольгівку, що на Херсонщині. Як повідомили в Херсонській ОВА, водопостачання населеного пункту тимчасово призупинено.