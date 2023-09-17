На Херсонщині російські військові поцілили у житлові квартали, одна людина дістала поранення

Деталі

Відомо, що по місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у навчальний заклад та дві гідротехнічні споруди вБериславському районі.

Цитата

«Через російську агресію одна людина дістала поранення», — йдеться у повідомленні.

Додамо

Уночі у Херсоні лунали вибухи.

російська армія атакувала Ольгівку, що на Херсонщині. Як повідомили в Херсонській ОВА, водопостачання населеного пункту тимчасово призупинено.