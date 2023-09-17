В Херсонской области российские военные попали в жилые кварталы, один человек получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. За минувшие сутки на Херсонщине российские военные совершил 77 обстрелов, выпустив 334 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. В результате — один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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Известно, что по городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; в учебное заведение и два гидротехнических сооружения в Бериславском районе.
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«Из-за российской агрессии один человек получил ранения», — говорится в сообщении.
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Ночью в Херсоне раздавались взрывы.
российская армия атаковала Ольговку в Херсонской области. Как сообщили в Херсонской ОГА, водоснабжение населенного пункта временно приостановлено.