Ночью враг обстрелял 4 общины Сумской области, зафиксировано 28 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья Сумской области, зафиксировано 28 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская общины, сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись:
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- Середино-Будская община: враг бил из РСЗО (16 взрывов).
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- Юнаковская община: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).
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- Хотинская община: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
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- Краснопольская община: был минометный обстрел (5 взрывов).
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Добавим
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