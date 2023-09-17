Ночью враг обстрелял 4 общины Сумской области, зафиксировано 28 взрывов

Детали

Обстрелам подверглись:



Середино-Будская община: враг бил из РСЗО (16 взрывов).



Юнаковская община: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва).



Хотинская община: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.



Краснопольская община: был минометный обстрел (5 взрывов).



Добавим

За минувшие сутки на Херсонщине российские военные попали в жилые кварталы, один человек получил ранения.

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