рф не може продовжувати існувати далі з нинішніми правлячими елітами - Подоляк

Цитата

«Не треба боятися правди. росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію. Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі…» - написав Подоляк у Twitter.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив раніше, що деокупація Херсона навряд чи стане прямим приводом для переговорів з росією, але це дасть можливість наполягати на повному виведенні російських військових з території України для відновлення діалогу.

Також Подоляк повідомляв, що зима та скиглення росії щодо переговорів не вплинуть на деокупацію українських територій.