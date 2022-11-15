рф не может продолжать существовать дальше с нынешними правящими элитами - Подоляк

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«Не надо бояться правды. россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. россия должна проиграть, быть наказана за пренебрежение к международному праву и пройти политтрансформацию. Чем раньше все это поймут, тем меньше будет жертв в дальнейшем…» - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил ранее, что деоккупация Херсона вряд ли станет прямым поводом для переговоров с россией, но это даст возможность настаивать на полном выводе российских военных из территории Украины для возобновления диалога.

Также Подоляк сообщал, что зима и нытье россии по переговорам не повлияют на деоккупацию украинских территорий.