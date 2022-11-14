Зима і скиглення росії не вплинуть на деокупацію територій України – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зима та скиглення росії щодо переговорів не вплинуть на деокупацію українських територій, передає УНН.
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"Зимовий період, особливості клімату, інформкампанія про "дипломатичне врегулювання" як приховану капітуляцію, нескінченне скиглення росії про "переговори та необхідність взяти паузу" ніяк не впливають на програму президента України Володимира Зеленського з деокупації України. ЗСУ підтверджують", – написав Подоляк у Twitter.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що не відкидає проведення перемовин з російським диктатором володимиром путіним, але для цього росія має вивести війська з України і відшкодувати збитки.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україні з рф "у якийсь момент" треба буде відновити переговори щодо припинення війни. Однак, за його словами, вони мають відбуватися винятково на умовах Києва.