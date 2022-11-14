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Зима і скиглення росії не вплинуть на деокупацію територій України – Подоляк

Зима і скиглення росії не вплинуть на деокупацію територій України – Подоляк

Київ • УНН

 • 372361 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зима та скиглення росії щодо переговорів не вплинуть на деокупацію українських територій, передає УНН.

Цитата 

"Зимовий період, особливості клімату, інформкампанія про "дипломатичне врегулювання" як приховану капітуляцію, нескінченне скиглення росії про "переговори та необхідність взяти паузу" ніяк не впливають на програму президента України Володимира Зеленського з деокупації України. ЗСУ підтверджують", – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що не відкидає проведення перемовин з російським диктатором володимиром путіним, але для цього росія має вивести війська з України і відшкодувати збитки. 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україні з рф "у якийсь момент" треба буде відновити переговори щодо припинення війни. Однак, за його словами, вони мають відбуватися винятково на умовах Києва.

Українські Національні Новини

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