Зеленський не відкидає переговорів з путіним, але за двох умов

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Під час інтерв’ю Зеленський наголосив на тому, що не варто плутати потребу росії взяти паузу та щире бажання мирних переговорів, яке має бути не лише на словах.

"Коли росія справді захоче миру, ми відчуємо і побачимо це. Але не можна бажати миру лише на словах – слів замало, щоб зупинити війну – виведіть війська, перестаньте вбивати людей. Вони мають відшкодувати збитки, які завдали, і злочинці мають сісти", – заявив Зеленський.

Водночас президент не відкидає проведення переговорів з путіним.

"Крім ультиматумів, я нічого не чув від чинного президента російської федерації. Але ж я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з росією, але з іншою росією. Тією, яка справді готова до миру. Тією, яка готова визнати, що вони окупанти, їм потрібно все повернути: землю, права, свободу, гроші. І найголовніше – справедливість. І поки я не чув подібних заяв від російської федерації – ні від путіна, ні від когось там", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

За даними The New York Times, генерал армії США, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі закликає до переговорів між Україною та росією. Інші радники президента Байдена стверджують, що зарано.