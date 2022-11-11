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Генерал Міллі закликає до переговорів України з рф, але радники Байдена опираються - NYT

Генерал Міллі закликає до переговорів України з рф, але радники Байдена опираються - NYT

Київ • УНН

 • 313727 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. На найвищому рівні уряду Сполучених Штатів виникли розбіжності щодо того, чи слід тиснути на Україну, щоб вона домагалася дипломатичного припинення війни з росією, при цьому голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі закликає до переговорів, тоді як інші радники президента Байдена стверджують, що зарано. Про це повідомляє The New York Times, повідомляє УНН.

Деталі

Посилаючись на чиновників, журналісти стверджують, що на закритих нарадах Марк Міллі заявив, що українці досягли на полі бою приблизно стільки, скільки вони могли розумно очікувати до настання зими, і тому вони мають спробувати закріпити їхні досягнення за столом переговорів.

Але інші високопосадовці, як зазначається, чинили опір цій ідеї, стверджуючи, що жодна зі сторін не готова до переговорів і що будь-яка пауза в бойових діях лише дасть президентові росії володимиру путіну можливість перегрупуватися.

Хоча радники Байдена вважають, що війна, ймовірно, зрештою буде врегульована шляхом переговорів, офіційні особи заявили, що вони дійшли висновку, що момент ще не дозрів, і Сполучені Штати не повинні розглядатися як ті, що тиснуть на українців, щоб вони стримувалися, доки вони мають імпульс.

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Повідомляється, що дебати, які офіційні особи описали на умовах анонімності, останніми днями виплеснулися на публіку, коли генерал Міллі зробив публічні коментарі, які натякали на його особисту пораду. "Ловіть момент", - сказав він у своїй промові. "Зараз невідомо з якимось ступенем впевненості, що чекає на нас у майбутньому, але ми думаємо, що тут є певні можливості для деяких дипломатичних рішень", - сказав генерал.

"Однак Білий дім зробив упор на дистанціювання від будь-яких припущень про те, що він підштовхує Президента України Володимира Зеленського до поступки території російським загарбникам, навіть коли москва виводить війська зі стратегічного міста Херсона", - пише видання.

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"Сполучені Штати не тиснуть на Україну. Ми не наполягаємо на чомусь із Україною. Те, що ми робимо, — це консультації як партнери та демонстрація нашої підтримки не лише через публічні заяви чи моральну підтримку, але й через відчутну, фізичну підтримку у вигляді військової допомоги, про яку я згадував раніше", — заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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