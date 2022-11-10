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В США заявили, что "ждут сигналов" от россии о готовности к переговорам с Украиной

Киев • УНН

 • 333831 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Соединенные Штаты ожидают "сигналов" со стороны россии о готовности к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"Мы знаем, что президент Зеленский заявил, что эту войну нужно закончить дипломатией и диалогом. Еще в начале этой недели он еще раз дал понять, что Украина готова к справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали...

Время от времени россияне высказывали те же настрои, однако, к сожалению, мы видели лишь то, что они сочетали эти настрои с жестокой агрессией против украинского народа, нацеливаясь на все больше и больше на украинскую инфраструктуру. Мы вновь подчеркиваем, что москва должна продемонстрировать не только словом, но и делом, что она готова к переговорам, как это услышал мир от Украины", - сказал он.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в интервью газете El País заявлял, что Украина сможет найти формат для диалога с россией, если российские войска отступят и признают, что допустили ужасную ошибку.

Ранее Зеленский заявил, что россия начала манипулировать темой переговоров, чтобы остановить освобождение Украины, перегруппировать силы и накопить ресурсы для нового удара.

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